ثلاثون مليون يورو تعرقل إقالة مانشيني من منتخب السعودية

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أكدت تقارير إعلامية، أن اتحاد كرة القدم السعودي يواجه تحدياً كبيراً لحسم مستقبل مدرب "الأخضر" في الفترة المقبلة.
ذكر برنامج رياضة سكوب أن الاتحاد استقر على إقالة المدرب روبيرتو مانشيني من تدريب منتخب السعودية، عقب النتائج المخيبة التي حققها الفريق في تصفيات كأس العالم 2026.
وأشار إلى أن اتحاد الكرة يواجه مشكلة حقيقية وهي قيمة الشرط الجزائي الضخمة في عقد المدرب الإيطالي.
وأوضحت: "سيحصل مانشيني على 30 مليون يورو ما يقارب 120 مليون ريال سعودي في حال فسخ عقده الذي يمتد حتى 2027".
وشددت على في الوقت الذي اتضحت فيه الصورة بالنسبة للبديل الذي سيتولى المهمة، بعدما ارتفعت أسهم المدرب السابق للفريق، الفرنسي هيرفي رينارد، يبدو التخلص مع مانشيني بحاجة إلى جهد وعمل كبير، لضمان عدم دفع الشرط الجزائي