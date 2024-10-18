بيان عاجل لكتائب القسام بعد اعلان استشهاد يحيى السنوار

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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نعت كتائب القسام القائد يحيى السنوار الذي استشهد في اشتباك مباشر مع جيش الإحتلال، في رفح امس الخميس، وهو يرتدي جعبته العسكرية.

وقالت الكتائب في بيان اليوم الجمعة تابعه مأرب برس: ''نزف الشهيد القائد الكبير يحيى السنوار قائد حركة حماس الذي ارتقى مقبلا غير مدبر''.

واضاف البيان: ''من دواعي الفخر أن تقدم حركتنا القادة قبل الجند وأن يتقدم قادتها قافلة شهداء شعبنا''.

وقالت القسام: ''دخلنا مع فصائل المقاومة هذه المعركة الكبرى والفاصلة مدركين أن ثمن التحرير غال جدا''

وتابعت: ''مسيرة جهادنا لن تتوقف حتى تحرير فلسطين وطرد آخر صهيوني منها واستعادة كامل حقوقنا المشروعة''.

واكدت كتائب القسام بان العدو واهم إن ظن أن جذوة المقاومة ستخمد أو ستتراجع باغتيال قادتها.

واعلنت حركة حماس رسميًا اليوة الجمعة استشهاد يحيى السنوار (ابو ابراهيم) قائد معركة طوفان الأقصى.