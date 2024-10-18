بيان عاجل لكتائب القسام بعد اعلان استشهاد يحيى السنوار أول دولة تكشف عن مشاركتها ودعمها للغارات الأمريكية ضد مليشيا الحوثي في اليمن بطائرات الشبح العملاقة تفاصيل مباحثات اللواء سلطان العرادة مع السفير الأمريكي حول الوحدة وتحديات الاقتصاد في اليمن ماذا تعرف عن منفذي عملية البحر الميت اللذان تسللا الى إسرائيل؟ وماذا قالا في وصيتهما؟ وزارة الأوقاف تبدأ تحركاتها الأولية لموسم حج 1446هـ بالتعاون مع الخطوط الجوية اليمنية اسرائيل تكشف نتائج تشريح جثة السنوار والى أين نُقل؟ عاجل: حماس تعلن رسميا استشهاد السنوار وتحسم أمر أسرى الإحتلال الإتحاد الأوروبي يعين نائباً جديداً لقائد قوات إسبيدس في البحر الأحمر صحيفة عبرية تفجر مفاجأة :السنوار خاض اشتباكا مسلحا مع الجنود وألقى عليهم قنابل يدوية .. من سرب صورة جثته؟ وكيف انفضحت سردية إسرائيل عقوبات أمريكية تستهدف 8 شركات وفرداً وسفينة تورطوا في دعم الحوثي
نعت كتائب القسام القائد يحيى السنوار الذي استشهد في اشتباك مباشر مع جيش الإحتلال، في رفح امس الخميس، وهو يرتدي جعبته العسكرية.
وقالت الكتائب في بيان اليوم الجمعة تابعه مأرب برس: ''نزف الشهيد القائد الكبير يحيى السنوار قائد حركة حماس الذي ارتقى مقبلا غير مدبر''.
واضاف البيان: ''من دواعي الفخر أن تقدم حركتنا القادة قبل الجند وأن يتقدم قادتها قافلة شهداء شعبنا''.
وقالت القسام: ''دخلنا مع فصائل المقاومة هذه المعركة الكبرى والفاصلة مدركين أن ثمن التحرير غال جدا''
وتابعت: ''مسيرة جهادنا لن تتوقف حتى تحرير فلسطين وطرد آخر صهيوني منها واستعادة كامل حقوقنا المشروعة''.
واكدت كتائب القسام بان العدو واهم إن ظن أن جذوة المقاومة ستخمد أو ستتراجع باغتيال قادتها.
واعلنت حركة حماس رسميًا اليوة الجمعة استشهاد يحيى السنوار (ابو ابراهيم) قائد معركة طوفان الأقصى.