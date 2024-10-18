أول دولة تكشف عن مشاركتها ودعمها للغارات الأمريكية ضد مليشيا الحوثي في اليمن بطائرات الشبح العملاقة

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أعلن مسؤولون أستراليون إن حكومة أستراليا قدمت الدعم الجوي للولايات المتحدة الأمريكية في شنها لأول عملية عسكرية جوية من نوعها في السابع عشر من أكتوبر الجاري.
ونفذت الولايات المتحدة ضرباتها في اليمن ضد خمسة منشآت لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في ضربة استخدمت فيها قاذفات الشبح بعيدة المدى من طراز "بي-2" لأول مرة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول دفاعي استرالي قوله إن الدعم الأسترالي كان من خلال الوصول والتحليق للطائرات الأمريكية في شمال أستراليا.
وقال بيان للجيش الأسترالي "إن هذا الدعم يتوافق مع التزامنا الطويل الأمد بالتحالف والتعاون الوثيق، مما يدل على التوافق بين جيوشنا".
وتملك الولايات المتحدة مخازن كبيرة لوقود الطائرات في تيندال وداروين بأستراليا
وكانت وكالة رويترز أشارت في يوليو الماضي إلى أن قواعد سلاح الجو الملكي الأسترالي في تيندال وداروين في شمال أستراليا يجري تطويرها لتلبية احتياجات قاذفات القنابل والطائرات المزودة بالوقود الأمريكية بتمويل دفاعي أمريكي.
وعادت أستراليا إلى الظهور كموقع استراتيجي حيوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالنسبة للولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات مع الصين