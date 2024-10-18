تفاصيل مباحثات اللواء سلطان العرادة مع السفير الأمريكي حول الوحدة وتحديات الاقتصاد في اليمن

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، مع السفير الأمريكي لدى اليمن، مستجدات الأوضاع في محافظة مأرب وجهود السلام في اليمن.

وقال حساب السفارة الأمريكية لدى اليمن، على منصة إكس، إن السفير ستيفن فاجن عقد يوم أمس إجتماعاً افتراضياً مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة لمناقشة آخر التطورات في محافظة مأرب.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على أن "الوحدة السياسية ضرورية لمعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجه اليمن