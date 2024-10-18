وزارة الأوقاف تبدأ تحركاتها الأولية لموسم حج 1446هـ بالتعاون مع الخطوط الجوية اليمنية

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1446هـ، بحث وكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، الدكتور مختار بن الخضر الهيثمي، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المسؤولين في الخطوط الجوية اليمنية، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقدم سعادة الوكيل الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، في الاجتماع شكره لإدارة طيران اليمنية على جهودها المستمرة في خدمة ونقل ضيوف الرحمن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيداً بصمودهم في مواجهة التحديات. وأكد أن الزيارة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشراكة المتبادلة بين وزارة الأوقاف والخطوط الجوية اليمنية، كونها الناقل الوطني الرسمي. وأعرب عن تقدير الوزارة للظروف الصعبة التي تواجهها الخطوط الجوية، بما في ذلك احتجاز المليشيات الحوثية لأربع طائرات.

من جانبه، أكد الكابتن ناصر محمود قاسم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خلال استقباله وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، والوفد المرافق له، بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات المبكرة لتفادي أي قصور في نقل حجاج بيت الله الحرام جواً.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد العدد المبدئي لحجاج بيت الله الحرام المراد نقلهم جواً، مع التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات بين المختصين من الجهتين لمناقشة التفاصيل ووضع جدول زمني يتزامن مع تسكين الحجاج في الفنادق بالأراضي المقدسة، بهدف تفادي سلبيات الأعوام السابقة وتعزيز الإيجابيات. كما سيتم الإعلان الرسمي عن عدد الحجاج وبدء التسجيل عبر الروابط الإلكترونية وفق ضوابط تم الاتفاق عليها بين الإدارات المختصة.

وجرى استعراض الجدول الزمني المبدئي لنقل الحجاج جواً، مع التأكيد على أهمية تفادي سلبيات الأعوام الماضية ووضع خطط بديلة لمواجهة أي مستجدات على أرض الواقع أو توجيهات سياسية. كما تم استعراض ملاحظات الجانب السعودي للعام الماضي، بالإضافة إلى الملاحظات التي واجهت الطرفين، بهدف وضع الحلول والمعالجات بوقت مبكر وتفاديها في الموسم القادم.

حضر اللقاء عبدالرقيب شجاع الدين مدير إدارة النقل، محمد نجيب مدير إدارة شؤون الحج، مراد رمضان صبيح مدير مكتب الوكيل، والأستاذ باسل حزام رئيس الاتحاد اليمني للسياحة ومن الخطوط الجوية اليمنية ابتسام عبده النعمي مدير منطقة عدن، سامي الضباعي مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، وحنان شوقي الوطني مشرف التنسيق التجاري.