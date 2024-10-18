اسرائيل تكشف نتائج تشريح جثة السنوار والى أين نُقل؟

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية اليوم الجمعة الانتهاء من تشريح جثة السنوار في معهد أبو كبير للطب الشرعي في تل ابيب ونقل الجثة إلى مكان سري.

وقالت ان من الممكن أن تستخدم جثة السنوار كورقة مساومة في المستقبل.

واوضح ان نتائج التشريح أظهرت أن السنوار أصيب بعيار ناري في رأسه وقتل برصاصة أطلقت عليه من مسافة بعيدة.

واضافت ان نتائج التشريح أظهرت أن السنوار أصيب أيضا في سقوط قذيفة وتم العثور على شظايا في جثته.