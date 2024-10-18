عاجل: حماس تعلن رسميا استشهاد السنوار وتحسم أمر أسرى الإحتلال

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أعلنت حركة حماس اليوم الجمعة رسميًا استشهاد قائدها يحيى السنوار (ابو ابراهيم) قائد معركة طوفان الأقصى.
وقال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: ارتقى السنوار بطلاً شهيدًا مقبلاً غير مدبر مشتبكًا ومهاجمًا حتى اخر لحظة من لحظات حياته بمقدمة الصفوف يتنقل بين المواقع القتالية.
واضاف: '' السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم''.
وقال: ''كان السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين''.
واكد إن استشهاد القائد السـنـوار ومن سبقه من القادة لن يزيد حركتنا إلا قوة وصلابة، ونحن ماضون في نهجنا إلى أن يتم إعلان الدولة الفلسـطينية وعاصمتها القدس.
وبشأن اسرى الاحتلال قال الحية انهم لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات.