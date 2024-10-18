الإتحاد الأوروبي يعين نائباً جديداً لقائد قوات إسبيدس في البحر الأحمر

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عيّن الاتحاد الأوروبي نائب جديد لقائد قوة المهمة البحرية (أسبيدس) المُكلفة بحماية وتأمين ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وقالت مهمة (أسبيدس)، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، الخميس، إن الأميرال البحري الإيطالي؛ دانييل سيفيكو تولى منصب نائب قائد قوتها المتواجدة في البحر الأحمر خلفاً للأميرال البحري الفرنسي؛ جان مارك بوردييه.

وأضافت: "تتقدم عملية أسبيدس بالشكر إلى الأميرال البحري بوردييه المنتهية ولايته على مساهمته، كما ترحب ترحيباً حاراً بالأميرال البحري سيفيكو".

وفي الـ 19 فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، انطلاق عمليات مهمة بحرية أوروبية باسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، كما شكل الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية لذات الغرض وقال إنها "دفاعية" تهدف لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.