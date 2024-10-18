عقوبات أمريكية تستهدف 8 شركات وفرداً وسفينة تورطوا في دعم الحوثي

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الخميس)، عقوبات على 8 شركات وفرد وسفينة متورطين في تمويل المليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن، وبحسب موقع مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، فإن الشركات والأفراد ضمن شبكة الممول للحوثي سعيد الجمال.

وأفادت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني بأن الإجراء يتضمن قباطنة السفن التي تنقل النفط غير المشروع وكذلك الشركات التي تدير هذه السفن وتشغلها، مبينة أن الإيرادات من شبكة الجمال ساعدت الحوثي في تصعيد هجماته في المنطقة بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمركبات الجوية غير المأهولة على إسرائيل والسفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، مستعرضة في بيانها الشركات والسفينة المتورطة في دعم الحوثي.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: لا يزال الحوثيون يعتمدون على شبكة سعيد الجمال الدولية والميسرين التابعين لها لنقل وبيع النفط، ومواصلة حملتهم العنيفة،

مضيفاً: «لا تزال الخزانة ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل هذا المصدر الرئيسي للإيرادات غير المشروعة التي تمكن أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار». لا تعتمد شبكة الجمال فقط على نظامها من الشركات والمديرين والسفن لنقل السلع الإيرانية، ولكن أيضا على الأفراد الذين يشرفون على هذه الشحنات، ووفقاً للبيان فإنه تمت معاقبة علي برخوردار ووحيد الله دوراني عملا بالأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لمساعدتهما ماديا أو رعايتهما أو تقديمهما دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا أو خدمات للجمال أو لدعمها. وكانت أمريكا قد وضعت جماعة الحوثي على قائمة العقوبات كمنظمة إرهابية عالمية في نوفمبر عام 2024.