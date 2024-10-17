موسكو تحذر إسرائيل من توجيه أي ضربة للمنشآت النووية الإيرانية

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله اليوم الخميس إن موسكو تحذر إسرائيل من توجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية.

ولم يتبين على الفور في أي سياق أصدرت موسكو تلك التحذيرات.

وبعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في أول أكتوبر تشرين الأول، ثارت تكهنات بأن إسرائيل قد تضرب منشآت نووية إيرانية كما هددت منذ فترة طويلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستنصت إلى الولايات المتحدة لكنها ستتصرف بما يتناسب مع مصالحها الوطنية.

وجرى إرفاق البيان بمقال في صحيفة واشنطن بوست قال إن نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية وليس أهدافا نووية أو نفطية.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن ريابكوف قوله إن موسكو على اتصال دائم بإيران بغض النظر عن مستوى التوتر في المنطقة.