فضيحة مدوية ومن العيار الثقيل تعصف بمبابي وتضعه في دائرة الاتهام من يرشح ميسي للفوز بالكرة الذهبية؟ من هو الذي يستحق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام أكثر من أي شخص آخر مجلس شباب الثورة يحتفي بذكرى ثورة 14 أكتوبر بمحافظة المهرة مجلس شباب الثورة بمحافظة تعز يحتفي بذكرى ثورة 14 أكتوبر مجلس شباب الثورة السلمية بمحافظة مأرب ينظم ندوة سياسية دعت لإستلهام دروس التاريخ من ثورتي 26 سبتمبرو14أكتوبر المجيدتين توقعات المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر حول هطول الأمطار خلال الساعات القادمة في اليمن الأمم المتحدة تقرر مخاطبة الجهة الرسمية المسؤله عن الحوثيبن في اليمن .. غوتيريش يقدم طلبا خاصا لإيران ويطلب منهم التوسط تحركات رئاسية لمواجهة انهيار العملة الوطنية.. والعليمي يشدد على دعم البنك المركزي وردع المضاربين لجنة العقوبات وبحضور 15 من أعضاء مجلس الأمن تتخذ قراراتها بشأن اليمن أمريكا تعلن استخدام سلاح لأول مرة في اليمن وتكشف ما الأهداف الحوثية التي قصفتها فجر اليوم؟
اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن مرشحه المفضل للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام.
وقال ميسي إن زميله في المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، يستحق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام "أكثر من أي شخص آخر".
وأضاف "البرغوث" في تصريحات نقلها موقع "football-italia": "لقد كان عاما رائعا للاوتارو مارتينيز، لقد سجل في المباراة النهائية بكوبا أمريكا، وكان هداف البطولة".
ومن جانبه، أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أحقية لاوتارو مارتينيز، بالفوز بالكرة الذهبية هذا العام، حيث صرح بعد فوز "راقصي التانغو" على بوليفيا (6-0) فجر اليوم الأربعاء في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026: "آمل أن يفوز لاوتارو بالكرة الذهبية".
وأضاف المدرب: "إذا لم يحصل على الجائزة الآن، فأنا متأكد من أنه سيحققها في المستقبل".
وحقق لاوتارو نجاحا جماعيا ومجدا شخصيا في موسم 2023-2024، حيث فاز بالألقاب مع ناديه إنتر ومنتخب بلاده الأرجنتين.
وتوج لاوتارو مع "النيراتزوري" بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي حيث تصدر الأرجنتيني قائمة هدافي "الكالتشيو" للمرة الأولى في مسيرته.
وبعد بضعة أسابيع، ساهم لاوتارو في فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا، حيث سجل هدف الفوز في النهائي وتوج بلقب هداف البطولة.
يذكر أن لاوتارو يتواجد ضمن قائمة تضم 30 مرشحا للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2024.
وبحسب تقارير صحفية فإن لاوتارو يعد من بين أبرز ثلاثة مرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام إلى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام ثنائي ريال مدريد.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" المرموقة في باريس في 28 تشرين الأول / أكتوبر الجاري