من يرشح ميسي للفوز بالكرة الذهبية؟ من هو الذي يستحق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام أكثر من أي شخص آخر

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن مرشحه المفضل للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام.

وقال ميسي إن زميله في المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، يستحق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام "أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف "البرغوث" في تصريحات نقلها موقع "football-italia": "لقد كان عاما رائعا للاوتارو مارتينيز، لقد سجل في المباراة النهائية بكوبا أمريكا، وكان هداف البطولة".

ومن جانبه، أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أحقية لاوتارو مارتينيز، بالفوز بالكرة الذهبية هذا العام، حيث صرح بعد فوز "راقصي التانغو" على بوليفيا (6-0) فجر اليوم الأربعاء في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026: "آمل أن يفوز لاوتارو بالكرة الذهبية".

وأضاف المدرب: "إذا لم يحصل على الجائزة الآن، فأنا متأكد من أنه سيحققها في المستقبل".

وحقق لاوتارو نجاحا جماعيا ومجدا شخصيا في موسم 2023-2024، حيث فاز بالألقاب مع ناديه إنتر ومنتخب بلاده الأرجنتين.

وتوج لاوتارو مع "النيراتزوري" بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي حيث تصدر الأرجنتيني قائمة هدافي "الكالتشيو" للمرة الأولى في مسيرته.

وبعد بضعة أسابيع، ساهم لاوتارو في فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا، حيث سجل هدف الفوز في النهائي وتوج بلقب هداف البطولة.

يذكر أن لاوتارو يتواجد ضمن قائمة تضم 30 مرشحا للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2024.

وبحسب تقارير صحفية فإن لاوتارو يعد من بين أبرز ثلاثة مرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام إلى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام ثنائي ريال مدريد.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" المرموقة في باريس في 28 تشرين الأول / أكتوبر الجاري