مجلس شباب الثورة بمحافظة تعز يحتفي بذكرى ثورة 14 أكتوبر

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نظّم مجلس شباب الثورة في التربة بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن، حفلاً خطابيًا وفنيًا بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر تحت شعار "لن ترى الدنيا على أرضي وصيًا".

وفي الحفل الذي استهل بالنشيد الوطني، أكّد المجلس التمسك بمكتسبات الثورتين وتضحيات المناضلين الأكتوبريين والسبتمبريين بالحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والتراب والسيادة اليمنية ومواجهة كل التحديات التي تسعى لسلب أو إجهاض أهداف الثورتين المجيدتين.

وجدد بيان الفعالية على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الإنقلاب على أساس الثوابت الوطنية والمرجعيات والتمسك بأهداف ثورة ستة وعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر.

وأوضح البيان، إن تضحيات اليمنيين التي رسّخت ثورة أكتوبر كمشروع وطني جامع ومرتبط بثورة 26 سبتمبر لتأكيد واحدية ثورية سبتمبرية اكتوبربة، وهي ذاتها في الأهداف وإيجازها التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإسقاط حكم السلاطين وبناء جيش وطني قوي، وتنفيذ الخطة الخمسية في إطار دولة ذات سيادة، بل والتقت الأهداف عند تحقيق الوحدة اليمنية