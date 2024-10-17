توقعات المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر حول هطول الأمطار خلال الساعات القادمة في اليمن

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توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على ثلاث محافظات وشرق خليج عدن، مع اضطراب البحر وارتفاع الموج على السواحل الشرقية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من بوادي ومرتفعات وسواحل محافظات المهرة، حضرموت وشبوة وأجزاء من المياه البحرية شرق خليج عدن.
وأشارت إلى احتمال هبوب رياح هابطة شديدة السرعة تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج على السواحل الشرقية وخليج عدن.
ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ونصح بالاحتماء من العواصف الرعدية.
كما نبه الصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر في السواحل الشرقية وشرق خليج عدن