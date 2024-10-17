الأمم المتحدة تقرر مخاطبة الجهة الرسمية المسؤله عن الحوثيبن في اليمن .. غوتيريش يقدم طلبا خاصا لإيران ويطلب منهم التوسط

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بعد ان خابت كل مساعيهم وتحركاتهم الدبلوماسية للافراج عن موظفيهم المختطفين لدى المليشيات الحوثية منذ عدة أشهر توجهت الأمم المتحدة الى الجهة المتحكمة في قرار المليشيات الحوثية والموجه لها.
حيث حث الأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتريش، إيران على مناشدة الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديهم.
وقد طالبت الأمم المتحدة مرارا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الذين احتجزهم الحوثيون تعسفيا منذ يونيو/حزيران من هذا العام، فضلا عن المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أكد في اتصاله الهاتفي مع وزير خارجية إيران، أن مثل هذا الإجراء من جانب الحوثيين يمثل انتهاكا لامتيازات وحصانة موظفي الأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام، إلى الإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات المستمرة من قبل الحوثيين تضر عمل الأمم المتحدة في اليمن الذي يعود بالنفع على تلبية الاحتياجات الهائلة لليمنيين الذين يعانون.
كما ناقش الأمين العام ووزير الخارجية الإيراني الحاجة لتهدئة التصعيد الإقليمي