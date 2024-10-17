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أمريكا تعلن استخدام سلاح لأول مرة في اليمن وتكشف ما الأهداف الحوثية التي قصفتها فجر اليوم؟

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قال الحوثيون اليوم الخميس ان 6 غارات أمريكية استهدفت مناطق عدة شمال وجنوب العاصمة صنعاء و 9 غارات أخرى استهدفت منطقتي كهلان والعيلا شرقي مدينة صعدة، فجرا.

من جانبها نقلت سي إن إن عن مسؤولين امريكيين ان الولايات المتحدة شنت ضربات ضد الحوثيين باليمن استهدفت منشآت تخزين أسلحة بعضها تحت الأرض.

واضافت ان قاذفات القنابل الأمريكية استهدفت باليمن منشآت أسلحة تقليدية متقدمة تستخدم لاستهداف السفن.

ولفتت الى ان الولايات المتحدة استخدمت قاذفات "بي 2 سبيريت" للمرة الأولى لقصف مواقع للحوثيين.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا ضربات دقيقة ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض بمناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

واضاف: نفذنا ضربات استهدفت مرافق تابعة للحوثيين تضم أسلحة مختلفة استخدموها لاستهداف السفن.

وتابع: ضرباتنا التي استهدفت مرافق للحوثيين شاركت فيها قاذفات "بي 2" التابعة لقواتنا الجوية.

وقال: لن نتردد في اتخاذ أي إجراءات لردع الهجمات وحماية حرية الملاحة.

وتوعد بالقول:'' الحوثيون سيواجهون عواقب على هجماتهم غير القانونية والمتهورة''، ضرباتنا تهدف إلى الحد بشكل أكبر من قدرة الحوثيين على مواصلة سلوكهم المزعزع للاستقرار، وافقنا على هذه الضربات ذات الأهداف المحددة بتوجيه من الرئيس بايدن.

جماعة الحوثي وبعد الضربات الأخيرة على صنعاء و صعدة توعدت الولايات المتحدة بدفع ثمن ''عدوانها'' وقالت ان موقفها لن يتزحزح.

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