هجوم إسرائيلي يستهدف اللاذقية.. واندلاع حرائق

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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استهدف هجوم إسرائيلي مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط فجر الخميس، وفق إعلام رسمي سوري.

وأفادت وكالة الأنباء "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لأهداف معادية" في أجواء اللاذقية، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن اندلاع حرائق عند مدخل المدينة.

حيث قالت في سلسلة أنباء عاجلة إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء اللاذقية".

كما أضافت أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على مدخل المدينة.

من جهته كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف مستودعاً للذخيرة يتبع لحزب الله، المدعوم من إيران، في اللاذقية.

صمت إسرائيلي يذكر أنه غالباً ما تلتزم إسرائيل الصمت حول ضرباتها في سوريا، علماً أنها كثفت غاراتها خلال السنوات الماضية، على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران.

كما تصاعد عدد تلك الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023. أما أبرز هجوم على الأراضي السورية منذ الحرب في غزة، فكان قصف السفارة الإيرانية بدمشق في أبريل 2024، الذي أدى حسب طهران إلى مقتل 7 مستشارين عسكريين، بينهم 3 من كبار القادة