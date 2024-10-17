في تطورات مفاجئة اليوم الذهب يقترب من مستويات قياسية قبيل بيانات أميركية

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الخميس)، لتحوم قرب مستويات قياسية بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية والتوقعات بقيام مصارف مركزية كبرى باتخاذ قرارات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الأميركية للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات السوق.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2682.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش.
وكانت الأسعار قد وصلت، أمس (الأربعاء)، إلى 2685.16 دولار، وهو مستوى يقل قليلاً عن المستوى القياسي الذي سجلته في 26 سبتمبر (أيلول) وبلغ 2685.42 دولار.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2697.40 دولار. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا»: «من شأن رئاسة ترمب أن تدعم الذهب لأنها قد تؤدي إلى زيادة التوترات التجارية وتوسيع عجز الموازنة».
ومن المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة، في وقت لاحق من اليوم.
كما أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن يرجع هذا إلى أن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن تحت السيطرة بشكل متزايد.
وعادة ما ترتفع أسعار الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتوترات الجيوسياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 31.79 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 1.2 في المائة إلى 1005.00 دولار. وربح البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1028.72 دولار