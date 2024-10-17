الطائرات الحربية الأميركية تنفذ 5 ضربات جديدة على مخازن أسلحة للحوثيين في صنعاء وصعدة المليشيات الحوثية تنسف أفراح صنعاء في قرارات تعسفية جديدة على ملاك قاعات الأعراس قرارات جديدة ومفاجئة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحروب ..نتنياهو يوافق على بنك أهداف لضربها داخل إيران مسؤولون أمريكيون يكشفون الموعد المحتمل للهجوم الإسرائيلي على إيران ما حقيقة وجود علاقات استخباراتية قوية من تحت الطاولة بين إيران وإسرائيل ؟ على خطى داعش.. توجيهات حوثية بإفساد بهجة اليمنيين في الأعراس وتقييد حرياتهم وكالة حوثية تتحدث عن مصرع أربعة من قيادات المليشيات - أسماء توضيح جديد من رئيس الحكومة عن أسباب الانخفاض الكبير والمفاجئ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مؤسسة الشموع توجه بلاغاً للنائب العام وتكشف عن تجاوزات قضائية واستغلال للنفوذ القضائي وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة نقطة ضعف واحدة.. كيف وقع حزب الله في فخ "البيجر"؟
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة شنت ليل الأربعاء غارات جوية بواسطة قاذفات استراتيجية خفية من طراز «بي-2» على منشآت لتخزين الأسلحة في مناطق يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
واستعرض وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان تفاصيل هذه الغارات، حيث أوضح أن "القوات الأميركية استهدفت عددًا من المنشآت التحت أرضية التابعة للحوثيين والتي تضم مكونات أسلحة مختلفة من نفس الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف سفن مدنية وعسكرية في سائر المنطقة".
وأشار البنتاغون إلى أنه "تم تنفيذ ضربات ضد 5 مواقع تخزين أسلحة بمناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن"، مضيفًا أن "التقييمات جارية ولا تشير إلى سقوط خسائر بين المدنيين".
كما أفادت قناة «إيه.بي.سي نيوز» بأن الجيش الأميركي قام بقصف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين، مشيرة إلى تصريحات مسؤول دفاعي أميركي بأن "قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت عدة ضربات جوية على العديد من المنشآت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن أن الضربات الجوية الأميركية البريطانية استهدفت مدينتي صنعاء وصعدة، مما يدل على تصعيد التوترات في المنطقة.
تستمر الأحداث في التطور، ويترقب العالم نتائج هذه العمليات وتأثيراتها على الوضع الأمني في اليمن.