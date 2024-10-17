الطائرات الحربية الأميركية تنفذ 5 ضربات جديدة على مخازن أسلحة للحوثيين في صنعاء وصعدة

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 268

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة شنت ليل الأربعاء غارات جوية بواسطة قاذفات استراتيجية خفية من طراز «بي-2» على منشآت لتخزين الأسلحة في مناطق يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

واستعرض وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان تفاصيل هذه الغارات، حيث أوضح أن "القوات الأميركية استهدفت عددًا من المنشآت التحت أرضية التابعة للحوثيين والتي تضم مكونات أسلحة مختلفة من نفس الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف سفن مدنية وعسكرية في سائر المنطقة".

وأشار البنتاغون إلى أنه "تم تنفيذ ضربات ضد 5 مواقع تخزين أسلحة بمناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن"، مضيفًا أن "التقييمات جارية ولا تشير إلى سقوط خسائر بين المدنيين".

كما أفادت قناة «إيه.بي.سي نيوز» بأن الجيش الأميركي قام بقصف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين، مشيرة إلى تصريحات مسؤول دفاعي أميركي بأن "قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت عدة ضربات جوية على العديد من المنشآت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن أن الضربات الجوية الأميركية البريطانية استهدفت مدينتي صنعاء وصعدة، مما يدل على تصعيد التوترات في المنطقة.

تستمر الأحداث في التطور، ويترقب العالم نتائج هذه العمليات وتأثيراتها على الوضع الأمني في اليمن.