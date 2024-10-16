وكالة حوثية تتحدث عن مصرع أربعة من قيادات المليشيات - أسماء

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت مليشيات الحوثي الانقلابية بأنها شيعت اليوم الاربعاء بصنعاء اربعة من قياداتها قتلوا خلال مواجهات مع قوات الشرعية .

وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بأن عددا من القيادات الحوثية يتقدمهم القيادي الحوثي والمعين من قبل الجماعة الإرهابية محافظا لصنعاء "عبد الباسط الهادي" والقيادي الحوثي منتحل صفة نائب رئيس مجلس الشورى المدعوا "ضيف الله رسام"وقيادات اخرى شاركوا في تشييع جثامين أربعة قتلى من المليشيات ينتحلون رتبا عسكرية مختلفة وهم: الرائد محمد عبد الحكيم المحطوري، والنقيب أحمد عبد الله سراج والملازم ثاني حسام أمين قحطان، والمساعد عبدالسلام حسين الديلمي.

ولم تذكر الوكالة الحوثية اي تفاصيل أخرى تتعلق بمكان وزمان قتلى الجماعة حيث اكتفت بوصفهم" بشهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا في جبهات الدفاع عن الوطن ".