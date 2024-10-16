تعز تعلن إحتجاجها. .. إضراب للتجار ومظاهرة تندد بإنهيار العملة الوطنية

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 200

شهدت محافظة تعز اليوم الأربعاء تظاهرة واسعة جابت عددا من الشوارع تنديدًا بالموقف الحكومي المتفرج جراء إنهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

ورفع المحتجون لافتات معبرة عن غضبهم لتهاوي العملة الوطنية خلال الأيام الماضية، بشكل قياسي تجاوز ألفي ريال للدولار الواحد.

وردد المحتجون، هتافات منددة بعدم وجود تحرك حكومي فاعل لوقف الإنهيار القياسي للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وجاءت هذه التظاهرة بالتزامن مع إضراب شامل دعا له ملتقى تجار تعز، وعمّ عددا من شوارع تعز، تنديدا بإنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية