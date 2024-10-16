السعودية ومصر تصدران بياناً مشتركاً بشأن الأزمة اليمنية - رفض مشارع الانفصال وحث الحوثي على إغتنام فرص السلام

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني وحدة بلاده واستقراره.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر، اليوم، في ختام زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الى جمهورية مصر العربية استجابةً لدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفقاً لوكالة الانباء السعودية (واس).

وأشاد الجانب المصري بجهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن، كما اشاد الجانب السعودي بالدور المصري في خفض التصعيد في المنطقة،ودعم جهود التسوية الشاملة للأزمة اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني.

وأكد الجانبان، أهمية انخراط مليشيا الحوثي الإرهابية بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

كما أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لارتباطها بمصالح العالم أجمع وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.