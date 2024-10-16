غوغل تشتري الطاقة النووية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وافقت "غوغل" على شراء إجمالي 500 ميغاوات من الطاقة النووية من شركة "كايروس"- غيتي

أبرمت شركة "غوغل" صفقة هي "الأولى على مستوى العالم" لشراء الطاقة من أسطول من المفاعلات النووية الصغيرة لتوليد الطاقة اللازمة لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، طلبت شركة التكنولوجيا الأميركية سبعة مفاعلات نووية صغيرة من شركة "كايروس" للطاقة في كاليفورنيا، ويتوقع أن يكتمل المفاعل الأول بحلول عام 2030 والباقي بحلول عام 2035.

مصدر طاقة نظيفة

وتأمل "غوغل" أن توفر الصفقة حلاً منخفض الكربون لتشغيل مراكز البيانات، التي تتطلب كميات هائلة من الكهرباء.

وقالت الشركة الأميركية، المملوكة لشركة "ألفابت"، إن الطاقة النووية توفر "مصدر طاقة نظيفًا على مدار الساعة، ويمكن أن يساعدنا في تلبية متطلبات الكهرباء بشكل موثوق".

فقد أدى النمو الهائل للذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن التخزين السحابي، إلى زيادة الطلب على الكهرباء لدى شركات التكنولوجيا.

وفي الشهر الماضي، أبرمت شركة "مايكروسوفت" صفقة للحصول على الطاقة من جزيرة ثري مايل في بنسلفانيا الأميركية. كما اشترت "أمازون" مركز بيانات يعمل بالطاقة النووية في مارس من شركة "تاليون إنيرجي".

"غوغل" ستحصل على 500 ميغاوات من الطاقة

ووافقت "غوغل" على شراء إجمالي 500 ميغاوات من الطاقة من شركة "كايروس"، التي تأسست عام 2016 وتقوم ببناء مفاعل تجريبي في ولاية تينيسي، من المقرر أن يكتمل في عام 2027. ولم يتم الكشف عن مواقع المصانع الجديدة والتفاصيل المالية للاتفاقية.

وقال مايكل تيريل، المدير الأول للطاقة والمناخ في "غوغل": "إن الشبكة تحتاج إلى مصادر كهرباء جديدة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدعم التقدم العلمي الكبير، وتحسن الخدمات للشركات والعملاء، وتدفع القدرة التنافسية الوطنية والنمو الاقتصادي".

كما تساعد هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة التكنولوجيا الجديدة لتلبية احتياجات الطاقة بشكل نظيف وموثوق، وفتح الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي للجميع.

من جهته، قال مايك لوفر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كايروس": "نحن واثقون من أن هذا النهج الجديد سيحسن احتمالات تسليم مشاريعنا بالتكلفة وفي الموعد المحدد".