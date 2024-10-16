وزير الدفاع مخاطبا سفراء الاتحاد الأوروبي: الضغوط الدولية كبلت الشرعية عن استعادة مؤسسات الدولة وأمن الملاحة البحرية مرهون بدعم القوات المسلحة

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أن الاتفاقات والضغوط الدولية كبلت القوات الشرعية من استكمال استعادة مؤسسات الدولة.

جاء هذا خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن سفراء الاتحاد الاوروبي لدى اليمن لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وتطرق اللقاء الذي حضره سفير الاتحاد الأوربي غابريل مونورا والسفيرة الفرنسية كاثرين كمون والسفير الألماني هيوبرت جاغر والسفيرة الهولندية جين سيببن والسفير الروماني جورج مايور والسفير اليوناني اليكس بلوس، إلى مجمل الأوضاع في جبهات القتال واستمرار تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها لخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وانعكاس ذلك على عملية السلام في اليمن.

واكد وزير الدفاع " أن الحوثيين يقلقهم السلام، والحرب هي العامل الرئيسي لبقائهم في ظل الغليان والسخط الشعبي الواسع في مناطق سيطرتهم.

وجدد وزير الدفاع، التأكيد على أن أمن خطوط الملاحة البحرية مرهون بدعم قدرات القوات المسلحة لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وإنها التهديدات الحوثية المتربصة بحرية الملاحة، لافتا الى انها الطريق الأقرب لعودة الاستقرار لليمن والمنطقة.

وقال إن هناك جهود حثيثة تبذلها اللجنة العسكرية الأمنية العليا وقيادة وزارة الدفاع لتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت قيادة واحدة، لافتًا إلى أن هيئة العمليات المشتركة تبذل جهودًا كبيرة للتنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين كافة التشكيلات العسكرية.