الخارجية الروسية تتحدث عن خطة النصر الخاصة بزيلينسكي والصراع المباشر مع موسكو

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: “إن خطة النصر التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تدفع حلف شمال الأطلسي نحو صراع مباشر مع روسيا”.

وذكرت زاخاروفا أن الخطة التي كشف عنها زيلينسكي أمام برلمانه ستؤدي إلى كارثة للشعب الأوكراني.

ودعا زيلينسكي خلال خطابه حلفاءه إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدعم كييف في لحظة محفوفة بالمخاطر في مسعى لإنهاء الصراع مع روسيا العام المقبل.

وقال الكرملين في وقت سابق إن من السابق لأوانه التعليق بالتفصيل على الخطة، لكن كييف في حاجة إلى “الاستفاقة” وإدراك عدم جدوى السياسات التي تواصلها.