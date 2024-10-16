وزير الدفاع مخاطبا سفراء الاتحاد الأوروبي: الضغوط الدولية كبلت الشرعية عن استعادة مؤسسات الدولة وأمن الملاحة البحرية مرهون بدعم القوات المسلحة الخارجية الروسية تتحدث عن خطة النصر الخاصة بزيلينسكي والصراع المباشر مع موسكو صحيفة معاريف: نقص الذخائر خطر يهدد إسرائيل تنظيم القاعدة يتبنى عملية استهدف قيادي في قوات دفاع شبوة توجيهات صارمه من وزارة الأوقاف للخطباء والدعاة بخصوص منابر التكفير وخطابات التطرف وتتوعد بالمساءلة القانونية إقتلاع مخالب طهران.. هل الحوثيون الهدف التالي لإسرائيل بعد حزب الله؟ البنك المركزي اليمني يبعث برسائل تحذير لسفراء الاتحاد الأوروبي ويلمح الى عودة المعركة الاقتصادية وسحب نظام السوفيت عن الحوثيين آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي في اليمن ترتيبات لاستئناف عمل سفارة موسكو في عدن.. وفد روسي يزور العاصمة المؤقتة والعليمي يستقبلهم قي قصر معاشيق بريطانيا تحذر الحوثيين
قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: “إن خطة النصر التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تدفع حلف شمال الأطلسي نحو صراع مباشر مع روسيا”.
وذكرت زاخاروفا أن الخطة التي كشف عنها زيلينسكي أمام برلمانه ستؤدي إلى كارثة للشعب الأوكراني.
ودعا زيلينسكي خلال خطابه حلفاءه إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدعم كييف في لحظة محفوفة بالمخاطر في مسعى لإنهاء الصراع مع روسيا العام المقبل.
وقال الكرملين في وقت سابق إن من السابق لأوانه التعليق بالتفصيل على الخطة، لكن كييف في حاجة إلى “الاستفاقة” وإدراك عدم جدوى السياسات التي تواصلها.