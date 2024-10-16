تنظيم القاعدة يتبنى عملية استهدف قيادي في قوات دفاع شبوة

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تبنى تنظيم "القاعدة" في اليمن الهجوم الذي استهدف العقيد أحمد محسن العولقي، أركان اللواء الأول في قوات "دفاع شبوة"، وذلك عبر بيان أصدره التنظيم ا..

حيث استهدف العولقي عن طريق عبوة ناسفة زرعها التنظيم في طريق العولقي بمنطقة المصينعة محافظة شبوة مساء الإثنين، مما أدى إلى استشهاده.

ونعى عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، العولقي، مؤكداً أن القوات الجنوبية ستواصل مواجهة التنظيمات الإرهابية حتى القضاء عليها.

من جهتها، أكدت مصادر محليه مقتل العولقي إثر تفجير سيارته في مديرية الصعيد بشبوة، حيث تضاربت المعلومات حول سبب التفجير، إذ أفادت بعض المصادر بأنه نتج عن عبوة ناسفة، فيما ذكرت أخرى أنه ناجم عن قذيفة أطلقها مسلحون؛ ونعى المجلس الانتقالي الجنوبي العولقي عبر متحدثه الرسمي، سالم ثابت العولقي، مشيراً إلى دوره البارز في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.

كما نعت شخصيات سياسية ومجتمعية الضابط الراحل، معددين مناقبه وشجاعته في الدفاع عن شبوة وأمنها