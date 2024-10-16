وفد روسي رفيع يصل عدن والعليمي يدعو الى تعزيز وحدة المجتمع الدولي لإستعادة مؤسسات الدولة

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي" بقصر المعاشيق وفداً روسياً يزور مدينة عدن، في سياق الاتصالات الجارية لإحياء اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين.

ووفقا لوكالة سبأ "استقبل العليمي الوفد الذي يترأسه مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية جمهورية روسيا الاتحادية، الكسندر كينشاك، في قصر معاشيق، مناقشاً معه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بما في ذلك استئناف اعمال سفارة موسكو في عدن.

وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية العريقة بين الجمهورية اليمنية، وجمهورية روسيا الاتحادية، التي يعود تاريخها الى نحو 9 عقود، والحرص المشترك على توسيعها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وعبر "عن ثقته بأن يقود استئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن إلى الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز وحدة المجتمع الدولي الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، وردع انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب للقانون الدولي وحرية التجارة العالمية.

وطبقاً للوكالة الرسمية، تحدث الجانبان عن "مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، لخفض التصعيد، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".

إلى ذلك أكد الوفد الروسي، حرص موسكو على دعم الجهود والمبادرات الرامية لوقف الحرب في اليمن، واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية في البلاد.

وأمس الثلاثاء، 15 أكتوبر/ تشرين، ذكر إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي، أن القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري التقى بالسفير الروسي، ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية، والوفد المرافق له.

وأشار إلى انعقاد جلسة مباحثات بين الجانبين، تناولت ترتيبات إعادة فتح القنصلية وعمل السفارة الروسية في العاصمة عدن.

وقال إن الكثيري ترحيب المجلس بالخطوة الاستراتيجية المهمة التي اتخذتها القيادة السياسية الروسية، ممثلة بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، بإعادة فتح القنصلية وعمل السفارة الروسية من العاصمة عدن.