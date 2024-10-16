توجيهات صارمه من وزارة الأوقاف للخطباء والدعاة بخصوص منابر التكفير وخطابات التطرف وتتوعد بالمساءلة القانونية

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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في خطوة لتعزيز الأمن المجتمعي والتصدي للأفكار المتطرفة، أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، توجيهات صارمة تهدف إلى منع إطلاق أحكام التكفير والردة بين المسلمين على عواهِنِها؛ كونها من القضايا الخطيرة، وتترتب عليها أحكام كبرى، وتحرض على إباحة الدماء، وإقلاق السكينة العامة، ونشر الخوف في المجتمع.

وشددت الوزارة في بيان لها وصل موقع مأرب برس نسخة الوزارة " على ضرورة الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وسياسة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية .. مشيرة أن مردّ مثل هذه المسائل الخطيرة إلى القضاء الشرعي، ومراجعة جهات الإفتاء المعتبرة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تحظر بشكل مطلق استخدام منابر التوجيه والإرشاد لإطلاق أحكام التكفير أو التشهير بالأفراد والهيئات، سواء داخل البلاد أو خارجها. وأكدت الوزارة أن من يثبت عليه مخالفة هذه التوجيهات سيخضع للمساءلة القانونية وقد يصل الأمر إلى الحرمان من الخطابة.

وشدد البيان الصادر عن مكتب معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، أن هذا التعميم يمثل خطوة مهمة في حماية النسيج الاجتماعي اليمني، ويؤكد على التزام الدولة بتعزيز قيم التسامح والاعتدال".

وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع المؤسسات المعنية لضمان تطبيق هذا التعميم على أرض الواقع، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة.

وأوضح البيان أن وزارة الأوقاف والإرشاد معنية بإعادة ضبط الخطاب الإرشادي الديني، وتوجيهه بما يحقق الرسالة العظيمة له، والتصدي لأي ظواهر تمسّ ثوابتنا الدينية والوطنية، وَفقًا لمقتضيات الدستور والقوانين النافذة، النابعة من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، ومنهج الوسطية والاعتدال، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجُّهات الدولة.