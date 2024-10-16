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آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي في اليمن

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني

يوم الأربعاء - 16/10/2024

في صنعاء: 

شراء = 532 ريال  

بيع = 538 ريال  

في عدن

شراء = 1991 ريال  

بيع = 2008 ريال 

 

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني

في صنعاء:

شراء = 139.50 ريال   

بيع = 141 ريال  

في عدن:

شراء = 522 ريال  

بيع = 525 ريال

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