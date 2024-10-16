آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي في اليمن

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أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني
يوم الأربعاء - 16/10/2024
في صنعاء:
شراء = 532 ريال
بيع = 538 ريال
في عدن
شراء = 1991 ريال
بيع = 2008 ريال
أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني
في صنعاء:
شراء = 139.50 ريال
بيع = 141 ريال
في عدن:
شراء = 522 ريال
بيع = 525 ريال