ترتيبات لاستئناف عمل سفارة موسكو في عدن.. وفد روسي يزور العاصمة المؤقتة والعليمي يستقبلهم قي قصر معاشيق

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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اكد وفد روسي،يزور حاليا العاصمة المؤقتة عدن، حرص موسكو على دعم الجهود والمبادرات الرامية لوقف الحرب في اليمن، واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

وفي التفاصيل استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في قصر معاشيق، اليوم الاربعاء، مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة خارجية جمهورية روسيا الاتحادية، الكسندر كينشاك، والوفد المرافق له.

وفي اللقاء، رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد الروسي الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن في سياق الاتصالات الجارية لاحياء اللجان الوزارية المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بما في ذلك استئناف اعمال سفارة موسكو في عدن.

واشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية العريقة بين الجمهورية اليمنية، وجمهورية روسيا الاتحادية، التي يعود تاريخها الى نحو تسعة عقود، والحرص المشترك على توسيعها وتعزيزها في مختلف المجالات.

واعرب الرئيس، عن ثقته بأن يقود استئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن الى الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز وحدة المجتمع الدولي الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، وردع انتهاكات المليشيات الحوثية الارهابية للقانون الدولي وحرية التجارة العالمية.

و تطرق اللقاء، الى مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، لخفض التصعيد، واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

يشار الى ان واشنطن اتهمت مؤخرا في اكثر من مناسبة موسكو بتزويد الحوثيين بالسلاح بما في ذلك الصواريخ الباليستية، ولم تعلق روسيا على ذلك.