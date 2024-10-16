إتهام امريكي جديد لروسيا بتورطها في تزويد الحوثيين بصواريخ تفوق سرعة الصوت واسلحة أخرى

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اتهم نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود روسيا بتزويد الحوثيين بالسلاح، معتبرا ذلك مثيرا للقلق.

وأشار في إحاطة بلده أمام مجلس الأمن إلى أن أعضاء دائمين في المجلس فكروا في تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية مضادة للسفن تفوق سرعة الصوت، وربما يكون بصدد التفاوض لمنحهم أسلحة صغيرة، وفق تعبيره.

وتعد هذه الاتهامات الأمريكية الأكثر وضوحا بعد حملة لوسائل إعلام أمريكية اتهمت من قبل روسيا بتزويد الحوثيين بالسلاح، خاصة الصواريخ فرط صوتية.

كما اتهم المندوب الأمريكي جماعة الحوثي بنشر الفوضى والاضطرابات وتهديد السلام والأمن الدوليين.

وقال إنهم قتلوا بحارة أبرياء وعطلوا الواردات الأساسية لسكان المنطقة على مدار العام الماضي، موضحا بأن الحوثيين تفاخروا بأسلحتهم المتطورة بشكل متزايد، والتي لا تسبب أضرارا كبيرة للسفن المارة فحسب، بل تهدد أيضا بكارثة بيئية.

وطالب وود الأمم بخطوات لتعزيز آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، التي وصفها بأنها بالغة الأهمية، من أجل وقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، وفق تعبيره.

وقال إن الحوثيون لا يتصرفون بمفردهم، فهناك أدلة مؤكدة على أنهم يتلقون أسلحة وإمدادات عسكرية من إيران، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.