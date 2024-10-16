حسن نصر الله يُكلف اليمنيين ربع مليار ريال

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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كلفت صور عملاقة لحسن نصرالله الذي قتل قي غارة اسرائيلية الشهر الماضي، رفعها الحوثيون في شوارع صنعاء والمدن الرئيسية الخاضعة لسيطرتهم، مئات الملايين من الريالات، في ظل وضع معيشي واقتصادي صعب يعيشه المواطن اليمني، فضلا عن انقطاع المرتبات منذ 10 سنوات.

وقدرت بعض الإحصائيات ان جماعة الحوثي انفقت نحو ربع مليار ريال على لافتات عملاقة تحمل صور ‎نصرالله.

وبينما يرفض الحوثيون رفع العلم اليمني، شاهد سكان في صنعاء، سيارات ترفع علم ايران بالتزامن مع انتشار صور نصر الله.