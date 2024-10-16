حسن نصر الله يُكلف اليمنيين ربع مليار ريال

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كلفت صور عملاقة لحسن نصرالله الذي قتل قي غارة اسرائيلية الشهر الماضي، رفعها الحوثيون في شوارع صنعاء والمدن الرئيسية الخاضعة لسيطرتهم، مئات الملايين من الريالات، في ظل وضع معيشي واقتصادي صعب يعيشه المواطن اليمني، فضلا عن انقطاع المرتبات منذ 10 سنوات.
وقدرت بعض الإحصائيات ان جماعة الحوثي انفقت نحو ربع مليار ريال على لافتات عملاقة تحمل صور نصرالله.
وبينما يرفض الحوثيون رفع العلم اليمني، شاهد سكان في صنعاء، سيارات ترفع علم ايران بالتزامن مع انتشار صور نصر الله.