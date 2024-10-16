العطاس يظهر في عدن لأول مرة منذ 30 عاماً ''صورة''

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ظهر المهندس حيدر ابوبكر العطاس في مطار عدن مساء امس الثلاثاء لأول مرة منذ 3 عقود.
وكالة سبأ الحكومية نشرت خبرا مساء الثلاثاء، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي عاد الى عدن، يرافقه مستشاره المهندس حيدر ابوبكر العطاس.
وتأتي عودة العطاس الى عدن بعد غياب دائم نحو 30 عاماً، منذ أن غادرها في حرب الإنفصال صيف 1994م.
والعطاس هو آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الفترة 1986م إلى 1990 م وأول رئيس حكومة بعد إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م واستمر في المنصب حتى عام 1994م.