ثلاثية ميسي تقود الأرجنتين لفوز ساحق في تصفيات كأس العالم مسؤول سابق بالحرس الثوري يفجر مفاجئة كبيرة ويكشف عن سلاح تفوق بأهميتها السلاح النووي وننتظر ساعة الصفر 12 يوما وشمال غزة يباد.. إسرائيل تنسف مباني وتقصف بكثافة جوا وبرا مفاجئة لم تكن متوقعة في غنيمة ضخمة وكنز لايقدر بثمن. الجنود الروس يستولون مدرعة الأمريكية بحالة تقنية جيدة 3 غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت بعد إنذار مفاجئ ..تفاصيل تجدد الاشتباكات في الخرطوم وسط تقدم الجيش السوداني من3 جسور مجلس الشورى اليمني يرفض العقوبات الأمريكية على الشيخ الأحمر وعدد من شركاته توجيهات حوثية عليا بإحالة عدد من قيادات المليشيات للتحقيق ورفع دعوى جزائية ضدهم .. ما هي التهمة؟ الرئاسة المصرية تكشف على ماذا اتفق السيسي وبن سلمان لماذا عطّل الاحتلال الإسرائيلي نظام الـ«GPS»؟
أكد المسؤول السابق في الحرس الثوري الايراني إبراهيم رستمي استعداد بلاده لضرب مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي، مشيرا إلى أن لدى طهران مفاجأة "تتفوق على السلاح النووي" من حيث أهميتها.
وقال رستمي في تصريحات له اليوم الثلاثاء: "لقد أجرى الحرس الثوري تدريبات عسكرية تحاكي استهداف مفاعل ديمونة في الداخل الإسرائيلي". إقرأ المزيد "الحرس الثوري": إسرائيل أصغر من محافظة إيرانية صغيرة وبوسعنا القضاء على جميع الصهاينة
وأضاف: "تمتلك إيران مفاجأة كبرى تفوق السلاح النووي في أهميتها وسنخفي هذه المفاجأة حتى تحين ساعة الصفر".
من جهتها، جددت متحدثة الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، رفض طهران لأي حرب في المنطقة وأي تصعيد إقليمي.
وأكدت مهاجراني في تصريحات لها أن إيران "لا تتنازل عن المصالح الوطنية.. والرد الإيراني الأخير على العمق الإسرائيلي كان جزءا يسيرا من القوة العسكرية والصاروخية الايرانية".
وتابعت: "بالتالي فإن إيران مستعدة لتكرار هجمات أكبر وذات نطاق أوسع في الزمان والمكان المناسبين وذلك دون تردد أو تهاون أو لمجرد الرد الانفعالي