مفاجئة لم تكن متوقعة في غنيمة ضخمة وكنز لايقدر بثمن. الجنود الروس يستولون مدرعة الأمريكية بحالة تقنية جيدة

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نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو أظهر ناقلة Stryker المدرعة الأمريكية التي استولى عليها مشاة البحرية في اللواء 810 التابع لأسطول البحر الأسود الروسي.
وهذه المدرعة مجهزة بالكامل، وحالتها جيدة، وهي مثيرة للاهتمام من الناحية التقنية.
وعلى سبيل المثال فإن مقودها ومفتاح علبة السرعة يشبه ما كان عليه لدى سيارات "جيب" الأمريكية القديمة.
وهناك شاشة رؤية ليلية أسفل عجلة القيادة، ومفتاح يسمح لك بإضاءة المصابيح الأمامية لتمكين سيارات أخرى من المرور.
ويتم التحكم في البرج مع رشاش ثقيل عن بعد باستخدام عصا القيادة. لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو قائمة أفراد الطاقم الملصقة على الدرع بجوار مقعد قائد المركبة.
وتحتوي البطاقة على ثمانية أسماء ورتب وانتماءات للوحدات العسكرية وفصائل الدم. وقد تم التعرف على هوية أحد الجنود المشار إليه في البطاقة، وهو براندون سانشيز الذي انضم إلى الجيش الأمريكي كطباخ في عام 2013.
كما تم العثور في ناقلة الجنود المدرعة على حزمة مختومة مكتوب عليها Property of U.S. Goverment (ممتلكات حكومة الولايات المتحدة).
وهذا شيء طبيعي ومناسب تماما بالنسبة لأي ناقلة جنود مدرعة أمريكية، ولكنه يبدو غريبا في منطقة كورسك الروسية!وقال صحفي من قناة "سولوفييف لايف" الوطنية الروسية: "يمكننا أن نستنتج أن أفراد طاقم هذه المركبة المدرعة كانوا على الأرجح أمريكيين، لكن "سترايكر" تعمل الآن لصالح الجيش الأحمر