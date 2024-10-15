توجيهات حوثية عليا بإحالة عدد من قيادات المليشيات للتحقيق ورفع دعوى جزائية ضدهم .. ما هي التهمة؟

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أحالت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء عددًا من قياداتها للتحقيق على ذمه فساد مالي .



وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بأن مايسمى بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابعة للجماعة الإرهابية في صنعاء اقرت اليوم في اجتماعا لها "بإحالة 9 متهمين من قيادات الجماعة إلى نيابة الأموال الخاضعة لسيطرتها لاستكمال ما وصفته بإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم في قضية فساد أمام محكمة الأموال ".



وقالت الوكالة الحوثية على ان "واقعة الفساد تمثلت في التلاعب والغش وتجاوزات مالية بحجم ضرر في تلك القضية بأكثر من 115 مليون ريال ".

ولم تكشف الوكالة عن أسماء القيادات الحوثية التي شملها قرار الإحالة إلى محكمة الفساد الحوثية.