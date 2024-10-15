توجيهات حوثية عليا بإحالة عدد من قيادات المليشيات للتحقيق ورفع دعوى جزائية ضدهم .. ما هي التهمة؟ الرئاسة المصرية تكشف على ماذا اتفق السيسي وبن سلمان لماذا عطّل الاحتلال الإسرائيلي نظام الـ«GPS»؟ وسط فوضى أمنية عارمة..جرائم سطو حوثية جديدة تطال أراضي وعقارات المواطنين في إب اقر عددًا من المعالجات العاجلة..اجتماع طارئ لقيادة البنك المركزي برئاسة بن مبارك بشأن انهيار الريال اليمني كيان الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد الانتقام من طهران توترات قبلية في قطر ترغم الأمير تميم الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة تنص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى تركيا تبدا العمل لبناء ثلاث محطات نووية وتعمل على صياغة قانون البناء المبعوث الأممي يحذر من خروج التصعيد العسكري في الشرق الأوسط عن السيطرة ويؤكد ان اليمن يواجه خطر الانزلاق بشكل أعمق رئيس الوزراء يطالب سفراء الاتحاد الأوروبي بمسار دولي عاجل لدعم الحكومة للحفاظ على أسعار صرف العملة ويحذر من التأخير
أحالت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء عددًا من قياداتها للتحقيق على ذمه فساد مالي .
وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بأن مايسمى بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابعة للجماعة الإرهابية في صنعاء اقرت اليوم في اجتماعا لها "بإحالة 9 متهمين من قيادات الجماعة إلى نيابة الأموال الخاضعة لسيطرتها لاستكمال ما وصفته بإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم في قضية فساد أمام محكمة الأموال ".
وقالت الوكالة الحوثية على ان "واقعة الفساد تمثلت في التلاعب والغش وتجاوزات مالية بحجم ضرر في تلك القضية بأكثر من 115 مليون ريال ".
ولم تكشف الوكالة عن أسماء القيادات الحوثية التي شملها قرار الإحالة إلى محكمة الفساد الحوثية.