اقر عددًا من المعالجات العاجلة..اجتماع طارئ لقيادة البنك المركزي برئاسة بن مبارك بشأن انهيار الريال اليمني

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اقر اجتماع لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية برأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، عددًا من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في أسعار صرف العملة الوطنية، واليات تطبيقها بصورة عاجلة .

وذكرت وكالة سبأ الحكومية بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ترأس اليوم اجتماعاً طارئاً لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.

وتدارس الاجتماع ،الذي ضم محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

ووقف الاجتماع، امام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الارهابية الحوثية، وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية، إضافة إلى التطورات الاقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.

واطلع دولة رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني، على الإجراءات العاجلة التي اقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.. لافتاً الى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.

كما قدم وزير المالية، إحاطة حول الوضع المالي والادوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.. مؤكدا ان الوزارة وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء تعمل على تعزيز التنسيق وجوانب التكامل مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.



وأكد دولة رئيس الوزراء في الاجتماع، ان الحكومة تدرك جيداً التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية وانها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك، واهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة والحكومة والبنك المركزي وحشد كل الجهود من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

كما أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.. موجهاً بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له اثره الايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، َوتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشهد الريال اليمني مؤخراً تراجعاً حاداً مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.



مصادر مصرفية في مناطق الحكومة الشرعية افادت يوم امس لمأرب برس بأن سعر الريال اليمني مقابل الدولار الواحد وصل الى 2000 ريالاً بينما وصل سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي شراء = 520 ريال وبيع = 523 ريالا



في السياق اكدت مصرفية في صنعاء اكدت لـ"مأرب برس" بان اسعار الريال اليمني امام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الميليشيات مازالت مستقرة عند حدود 534 ريالاً للدولار الواحد للشراء و 535 ريالاً للبيع وبالنسبة للريال السعودي فقد استقر عند 139.70 ريالا للشراء و 140.20 ريالا للبيع.