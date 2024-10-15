كيان الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد الانتقام من طهران

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كشف مسؤول مقرب من رئيس الوراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الانتقام الإسرائيلي سيأتي قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر في الخامس من نوفمبر، حسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير نشرته أمس الإثنين.
ووفقاً للصحيفة الأمريكية، فإن المسؤول أوضح أن هذا الرد سيكون محسوباً من أجل تجنب التأثير السياسي على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما يشي بأن نتنياهو فهم أن نطاق الضربة الإسرائـيلية قد تؤثر على إعادة تشكيل السباق الرئاسي.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسـرائيلي يعتقد أن فوز المرشحة الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، مع وجود الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد يعني عودة الاتفاق النووي إلى طاولة المفاوضات، وهو ما لا يريده.
ـ نتنياهو يحدد طبيعة قراره
وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسـرائيل ستأخذ بالاعتبار رأي الولايات المتحدة، لكنها ستقرر ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناء على “مصلحتها الوطنية”.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه، قال نتنياهو: “إننا نستمع إلى آراء الولايات المتحدة لكننا سنتخذ قراراتنا النهائية بناء على مصلحتنا الوطنية”.
وصدر البيان بعدما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أنّ نتنياهو أبلغ بايدن بأنّ الرد الإسـرائيلي سيستهدف مواقع عسكرية في إيران.
ويرتقب ألا يطال الرد محطات نفطية أو منشآت نووية، بل مواقع عسكرية إيرانية فقط، وفق ما كشفت مصادر مطلعة.
وكان وزير الدفاع الإسـرائيلي توعد بأن انتقام بلاده من الهجوم الذي نفذته طهران يوم الأول من أكتوبر بإطلاق نحو 200 صارخ نحو إسرائيل، سيكون قاتلاً وقاسياً ومفاجئاً، لن يتوقعه أحد، وفق تعبيره.