توترات قبلية في قطر ترغم الأمير تميم الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة تنص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، منها مقترح ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى.

وأجرت قطر أول انتخابات في تاريخها في عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى. وأثارت الانتخابات توترات قبيلة في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة آل مرة، وهي واحدة من أكبر القبائل في منطقة الخليج، أنفسهم غير مسموح لهم بالتصويت في الانتخابات.

ووصف الشيخ تميم الانتخابات اليوم الثلاثاء بأنها “تجربة” خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.

وقال في كلمته السنوية لافتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس “ليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين”.

وأضاف أن المجلس سيراجع مسودة التعديلات ويطرحها للاستفتاء.

وقال مسؤول قطري لرويترز إن نتائج الاستفتاء ستكون ملزمة.

وجرت الموافقة على أول انتخابات تشريعية في قطر خلال استفتاء دستوري في عام 2003 لكنها لم تجر حتى عام 2021.

واعترض أفراد قبيلة آل مرة، التي تعود جذورها إلى شرق السعودية، على قانون الانتخابات الذي يمنع القطريين الذين لم تكن أسرهم موجودة في قطر قبل عام 1930 من التصويت.

وقال الشيخ تميم “كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها”.

ويتمتع المجلس بسلطة تشريعية ويوافق على السياسات العامة للدولة والموازنة، لكنه لا يحدد السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية للدولة المنتجة للغاز والتي تحظر الأحزاب السياسية.

وقال الشيخ تميم في خطابه أيضا إن إسرائيل “اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل لبنان والضفة الغربية”.

وأضاف أن إسرائيل تمضي قدما في مخططاتها “لأنها ترى أن المجال متاحا لذلك”.

وتسعى قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة للتوسط لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة