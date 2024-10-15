تركيا تبدا العمل لبناء ثلاث محطات نووية وتعمل على صياغة قانون البناء

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال مسؤول تركي كبير لرويترز إن تركيا تعمل على صياغة قانون لتسهيل بناء مفاعلات نووية صغيرة لتعزيز محطات الطاقة النووية المحتملة وتنويع إنتاجها من الكهرباء.

وتخطط تركيا لبناء ثلاث محطات نووية على الأقل بطاقة توليد تبلغ 15 ألف ميجاوات، وتشمل الخطة محطة بأربعة مفاعلات في أكويو بمنطقة البحر المتوسط ​​تبنيها شركة روس آتوم الروسية ومحطة ثانية في إقليم سينوب على البحر الأسود ومحطة ثالثة في منطقة تراقية في الشمال الغربي.

وتهدف تركيا إلى تعزيز محطات الطاقة النووية التقليدية بما يصل إلى خمسة آلاف ميجاوات من المفاعلات النووية الصغيرة لتنويع مزيج إنتاجها من الكهرباء.

وقال المسؤول الكبير إن قانون الطاقة النووية الحالي لا يشير بشكل مباشر إلى المفاعلات النووية الصغيرة، لذا فإن هناك حاجة إلى تشريع جديد لتسهيل بناء تلك المفاعلات.

وأضاف المسؤول “بدأت المؤسسات ذات الصلة بالفعل العمل على مشروع القانون الخاص بالمفاعلات النووية الصغيرة”، مشيرا إلى أن الحكومة تريد أن يوافق عليه البرلمان العام المقبل.

وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة والصين بشأن بناء مفاعلات نووية صغيرة.