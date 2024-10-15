رئيس الوزراء يطالب سفراء الاتحاد الأوروبي بمسار دولي عاجل لدعم الحكومة للحفاظ على أسعار صرف العملة ويحذر من التأخير

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن،

خلال لقاء عقده اليوم معهم بعدن بضرورة إيجاد مسار إقليمي ودولي لدعم الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على ضرورة وجود تدخل عاجل وسريع لإسناد الحكومة في مسار الإصلاحات والتصدي للتحديات الاقتصادية والإنسانية، بما فيها الحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية.

وخاطبهم ان التأخير سيجعل المعالجات أكبر كلفة.

كما استعرض الاجتماع، بمشاركة سفراء فرنسا، ألمانيا، هولندا، رومانيا، واليونان، الدعم الأوروبي والدولي المطلوب لإسناد الجهود الحكومية من أجل تعزيز موقف العملة الوطنية، واحتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري على الأوضاع المعيشية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية.

كما تطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على غزّة ولبنان، واحتواء تداعيات الصراع من أجل استقرار المنطقة والعالم، إضافة إلى مستجدات السلام في اليمن، والتصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي.

وأحاط دولة رئيس الوزراء السفراء الأوروبيين بصورة كاملة حول الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، بما في ذلك الحرب الاقتصادية الحوثية، واستمرار الحكومة في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وترشيد النفقات، وقال إن الوضع الاقتصادي الآن هو الشغل الشاغل للمواطنين، في ظل تراجع سعر العملة الوطنية وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وبجانب إجراءات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي

ولفت رئيس الوزراء إلى استمرار التصعيد لمليشيا الحوثي الإرهابية على مختلف المستويات، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، وجرائمها ضد المدنيين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان واختطاف الموظفين الأمميين والدوليين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، مؤكداً أن التهاون الدولي مع مليشيا الحوثي لم يعد يجدي نفعاً ما لم تكن هناك مواقف ورسائل واضحة، لتلبية الشروط الموضوعية للسلام.

بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، معربين عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة من أجل إحلال السلام والوصول إلى حل سياسي.