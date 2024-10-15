الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 340

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة متهما بارتكاب جرائم إلكترونية تتعلق بابتزاز النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر أمني أن المدعو (ا.ع.ا.ق) اعترف خلال التحقيقات بابتزاز (14) امرأة من مختلف المحافظات عبر تطبيق "سناب شات" باستخدام أسماء وهمية وتحقيق مكاسب مالية منهن، مشيرا إلى أنه تم إحالة المتهم مع المضبوطات إلى النيابة لمتابعة القضية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.

وجدد المصدر دعوته المواطنين بسرعة الابلاغ عن اي عمليات ابتزاز قد تحدث في اي الحال من الاحوال.