غارات جوية تستهدف أهدافا حوثية غرب اليمن

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت وسائل إعلام تابعة للمليشيات الحوثية اليوم الثلاثاء عن قصف جوي شنته مقاتلات بريطانية وأميركية على محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن المقاتلات استهدف بأربع غارات مديرية اللحية بمحافظة الحديدة.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل وهو يعني عدم حدوث اي أضرار او خسائر.

ويوم أمس استهدف الطيران الأمريكي والبريطاني بغارتين مديرية الصليف بمحافظة الحديدة دون حدوث أي أضرار.