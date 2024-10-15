رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع السفير الأمريكي إجراءات الخزانة الأميركية بحق شركات حميد الأحمر

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 111

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، على التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216، وأهمية تكامل كافة الجهود على هذا الصعيد مع مساعي الاشقاء في المملكة العربية السعودية لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

وفي اللقاء ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله للسفير الأمريكي

الإجراءات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بحق بعض المؤسسات التجارية الوطنية.

وفرضت الخزانة الامريكية، الأسبوع الماضي، عقوبات على تسع شركات تجارية تابعة للبرلماني اليمني حميد الأحمر، بحجة دعم المقاومة الفلسطينية.

كما بحث اللقاء الدعم الدولي المطلوب للجهات الحكومية من اجل تعزيز موقف العملة الوطنية، واحتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري على الاوضاع المعيشية جراء الهجمات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما ناقش العليمي مع الجانب الأمريكي مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التصعيد الارهابي المستمر للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان