حرب شرسة ومجازر الحرق هي الأعنف في تاريخ الموجهات .. وعشرات الشهداء والجرحى في غارات على خانيونس وجباليا

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 10 أشخاص استشهدوا وجرح عدد آخر، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس.

وأضافت أن خمسة شهداء وعددا آخر من الجرحى سقطوا جراء غارة استهدفت منزلا ببلدة الفخاري شرقي خانيونس.

وفي وقت سابق، تسبب قصف للاحتلال باشتعال النيران في مبنى مأهول بالسكان في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى المبنى المحترق غربي مخيم جباليا ويسكنه أطفال ونساء مسنات.

وأمعنت قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 375على التوالي، بعد أن قصفت خياما للنازحين وسط القطاع، وشددت الحصار والقتل والتدمير في جباليا ومحيطها شمالا.

وفي دير البلح، وسط القطاع، استشهد أربعة مواطنين وأصيب نحو 70 بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وفي مخيم جباليا ومحيطه، تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها المميت، مانعة الدخول والخروج من المنطقة، باستخدام غطاء ناري كثيف أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 300 شهيد منذ بدء التوغل البري الجديد قبل تسعة أيام.

وتعمد الاحتلال منع دخول المواد الأساسية المنقذة للحياة، في سياسته لتهجير أهالي المخيم، ضمن مرحلة أولى يسعى من خلالها لتفريغ كامل مناطق شمال قطاع غزة نحو جنوبه.

وأسفر العدوان المستمر منذ ما يزيد على العام، عن استشهاد 42 ألفا و227 مواطنا، وإصابة 98 ألفا و464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض