اغتيال قيادي عسكري بارز في قوات الإنتقالي بمحافظة شبوة

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اغتيل قائد عسكري بارز بقوات مدعومة من الإمارات، مساء الاثنين، في انفجار استهدفه في محافظة شبوة.
وأفاد مصادر محلية بأن عبوة ناسفة، استهدفت أركان اللواء الأول في قوات "دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي (قوة شكلتها أبوظبي عام 2021) أحمد السليماني، في منطقة المصينعة التي تتبع إداريا مديرية الصعيد بمحافظة شبوة.
ولم تعرف الجهة المسؤولة عن عملية اغتياله التي جرت في وقت متأخر من ليلة الاثنين، إلا أن الغموض يلف هذه العملية.
وأشار المصدر إلى أن عملية اغتيال السليماني في منطقة المصينعة، تثير حولها علامات استفهام، إذ إن اختيار هذا المكان ربما لإلصاق التهمة بتنظيم القاعدة، وقد سبق للسلطات المحلية في شبوة خوض اشتباكات مسلحة مع عناصر تابعة للتنظيم في هذه المنطقة الريفية.
لكنه أوضح أن السليماني لم يكن على وفاق تام مع قيادة القوات الإماراتية التي تشرف على قوات دفاع شبوة، وسبق أن نشبت خلافات عدة بينهما، مؤكدا أن الرجل قاد أيضا احتجاجات مع عشرات الجنود ضد الإماراتيين قبل عامين تقريبا، الأمر الذي دفعهم إلى فصله من منصبه في اللواء الأول دفاع شبوة.
وأضاف المصدر ذاته أن القوات الإماراتية أجبرت على إعادته لمنصبه لاعتبارات مناطقية وتوازنات قبلية في شبوة، حيث ينحدر السليماني من قبيلة العوالق، إحدى أكثر القبائل نفوذا وحضورا في المحافظة الغنية بالنفط