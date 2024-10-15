حرب طاحنة على الابواب ..كوريا الشمالية تفجّر طرقاً تربطها بالجنوب وسيول ترد بإطلاق نار مضاد حرب العملث يشتعل و الدولار عند قرب أعلى مستوى في شهرين والين يقترب من 150للدولار أول ظهور علني لقائد فيلق القدس الإيراني بعد أسابيع من التكهنات حول مصيره واختفائه عن غارديان تكشف تفاصيل جديدة عن سياسة تستهدف مسلمي الهند بعد توقفها لسنوات اقتحامات بالضفة الغربية وموجهات طاحنة في طوباس مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بالأرقام.. تراجع سعر الذهب مع ارتفاع الدولار بايدن يوجه تحذيراً مهينا لـ إيران مليشيات الحوثي تتحدث عن قصف جوي أمريكي يطال مواقع في مناطق سيطرتها تسليم مهام الأمن في نقاط طريق (العبر - شبوة) الى قوات عسكرية تم تشكيلها حديثاً
ظهور قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني إسماعيل قاآني، الثلاثاء، في مراسم تشييع الجنرال في “الحرس الثوري” عباس نيلفوروشان، الذي قُتل الشهر الماضي مع الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت،
وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر.
وهذا أول ظهور علني لقاآني منذ أن اختفى عن الأنظار، قبل أسابيع، ما أثار تكهّنات بشأن مقتله في غارة إسرائيلية على لبنان.