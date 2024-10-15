أول ظهور علني لقائد فيلق القدس الإيراني بعد أسابيع من التكهنات حول مصيره واختفائه عن

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 130

ظهور قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني إسماعيل قاآني، الثلاثاء، في مراسم تشييع الجنرال في “الحرس الثوري” عباس نيلفوروشان، الذي قُتل الشهر الماضي مع الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت،

وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر.

وهذا أول ظهور علني لقاآني منذ أن اختفى عن الأنظار، قبل أسابيع، ما أثار تكهّنات بشأن مقتله في غارة إسرائيلية على لبنان.