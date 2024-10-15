اقتحامات بالضفة الغربية وموجهات طاحنة في طوباس

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدنا وبلدات بـالضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات، وخاضت اشتباكات مع مقاومين في مدينة طوباس شمالي الضفة. وأفادت منصات محلية باقتحام قوات الاحتلال طوباس بأعداد من الجنود والآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات.

وقالت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس في بيان إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة عند مفترق تياسير ومحور الثغرة واطلقوا زخات كثيفة من الرصاص بإتجاه آليات الاحتلال وحققوا إصابات مباشرة من جانب آخر، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد محاصرة منزلهم في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما اقتحمت قرى روجيب وبيت دجن وبيت فوريك شرق نابلس ونفذت حملة اعتقالات واسعة.

ودهمت قوات الاحتلال منازل في مخيم العروب شمال الخليل واعتدت على ساكنيها. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمدينة يطا جنوب الخليل، بعد أن اعتدت على بعض العائلات برش غاز الفلفل. وذكرت منصات محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين خلال اقتحام مخيمي الدهيشة والدوحة في بيت لحم.

وشملت اقتحامات قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وانسحبت قوات الاحتلال مساء أمس الاثنين، من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 8 ساعات وأسفرت عن استشهاد شابين وإصابة 4 آخرين وأعمال تجريف.

وقال رئيس بلدية جنين السابق نضال العبيدي للأناضول إن عملية جيش الاحتلال بدأت بمحاصرة منزل في مخيم جنين لاعتقال بعض الشباب، لكنها لم تتمكن من ذلك وكان المنزل فارغا.

وتناقل فلسطينيون مقاطع مصورة لعملية الاقتحام، ودخول جرافات وآليات هدم ثقيلة لمخيم جنين، كما أظهرت المقاطع وجود مصابين داخل أزقة المخيم.

وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 754 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و250، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة