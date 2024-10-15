مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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يزخم اليوم الثلاثاء بعدد المباريات في مختلف المنافسات بكرة القدم حول العالم.

إذ تتواصل منافسات هذه الجولة من مسابقة دوري الأمم التي تشهد عددا من المباريات القوية أبرزها مواجهة البرتغال واسكتلندا.

فيما تشهد تصفيات المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 مواجهات حاسمة للمنتخبات العربية المشاركة في التصفيات.

وفي القارة الإفريقية، تجري فعاليات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

بولندا x كرواتيا - 09:45 (بتوقيت مكة المكرمة وموسكو) - beIN Sports HD 3. اسكتلندا x البرتغال - 09:45 -

beIN Sports HD 1 إسبانيا x صربيا - 09:45

- beIN Sports HD 2.

سويسرا x الدنمارك - 09:45.

اليابان x أستراليا - 01:35 (بتوقيت مكة المكرمة وموسكو) - beIN Sports HD.

كوريا الجنوبية x العراق - 02:00 - beIN Sports HD.

أوزبكستان x الإمارات - 05:00 - beIN Sports HD.

إيران x قطر - 07:00 - beIN Sports HD.

الأردن x عمان - 07:00 - beIN Sports HD.

فلسطين x الكويت - 07:00 - beIN Sports HD.

السعودية x البحرين - 09:00 - beIN Sports HD.

مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025

السودان x غانا - 04:00 (بتوقيت مكة المكرمة وموسكو) - beIN Sports HD. موريتانيا x مصر - 07:00 - beIN Sports HD.

إفريقيا الوسطى x المغرب - 10:00 - beIN Sports HD.

جزر القمر x تونس - 10:00 - beIN Sports HD