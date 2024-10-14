بايدن يوجه تحذيراً مهينا لـ إيران

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن تعليمات لمجلس الأمن القومي التابع له بتوضيح لإيران أن أي محاولة لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب ستُعتبر بمثابة عمل حربي.

ويأتي هذا التحذير الصارم في الوقت الذي تم فيه إطلاع فريق ترامب على محاولات محددة لاغتيال ترامب، وقد قدموا طلبًا غير عادي للحصول على طائرات عسكرية في الأيام الأخيرة من الحملة وفقا لنيويورك بوست الأميركية.

وبحسب بوليتيكو، فقد تم إنفاق نحو 150 مليون دولار سنويًا لحماية مسؤولين مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو والجنرال كينيث ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأميركية السابق. وقد طلبت حملة ترامب مؤخرًا طائرات عسكرية قادرة على إسقاط الصواريخ لحماية الرئيس السابق في الأسابيع التي سبقت الانتخابات.

وعندما ضغطت عليه قناة فوكس نيوز، رفض البيت الأبيض أن يقول ما إذا كان بايدن يعتقد أن قتل ترامب سيكون عملاً حربيًا، لكنه وعد بإبقاء فريق ترامب على اطلاع على تقييم التهديد من إيران.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت: "نعتبر هذا الأمر مسألة تتعلق بالأمن القومي والداخلي ذات أولوية قصوى، وندين إيران بشدة بسبب هذه التهديدات الوقحة". وأكد أن إيران سعت منذ فترة طويلة للانتقام من ترامب لقتله سليماني.

"لقد تأكدنا من أن الوكالات المختصة تزود بشكل مستمر وسريع تفاصيل التهديدات المتطورة لأمن الرئيس السابق. بالإضافة إلى ذلك، كرر الرئيس بايدن توجيهاته بأن جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة يجب أن يتلقى كل الموارد والقدرات والتدابير الوقائية اللازمة لمعالجة هذه التهديدات المتطورة للرئيس السابق".

وواجه كل من ترامب ومسؤوليه رفيعي المستوى الذين أمروا بالضربة في عام 2020 تهديدات بالقتل من إيران، التي اخترقت مؤخرًا حملة ترامب وحاولت بيع المعلومات للديمقراطيين ووسائل الإعلام.

وحث ترامب بايدن على إخبار إيران بأنها "ستُنسف إلى أشلاء" إذا تعرض أي سياسي أميركي للأذى.

وأكد: "لو كنت الرئيس، كنت لأبلغ الدولة المهددة، في هذه الحالة إيران، أنه إذا فعلت أي شيء لإيذاء هذا الشخص، فسنفجر أكبر مدنك والبلد نفسه إلى قطع صغيرة".

ونجا ترامب من محاولة اغتيال واحدة في تجمع حاشد في يوليو/تموز - وأحبط جهاز الخدمة السرية محاولة أخرى في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا في سبتمبر/أيلول. وقد افترض ترامب أن المحاولات قد تكون مرتبطة بإيران، وهي ادعاءات لم يتم التحقق منها من قبل السلطات.

وبالإضافة إلى الطائرة العسكرية، طلبت حملة ترامب مركبات مدرعة مخصصة عادة للرؤساء الحاليين، والمزيد من القيود على الرحلات الجوية فوق تجمعاته ومقرات إقامته، والمزيد من الأموال لجهاز الخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون المحلية لحمايته.

وقال بايدن للصحفيين يوم الجمعة إنه سيكون سعيدًا بتقديم طائرات عسكرية لترامب في المراحل الأخيرة من حملته، "طالما أنه لا يطلب طائرات إف-15".

وقال: "انظر، ما قلته للوزارة هو أن تعطيه كل شيء يحتاجه من أجله كما لو كان رئيسًا في السلطة". "امنحه كل ما يحتاجه. إذا كان ذلك يناسب ، فهذا جيد".