مليشيات الحوثي تتحدث عن قصف جوي أمريكي يطال مواقع في مناطق سيطرتها

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت جماعة الحوثي، الارهابية مساء اليوم الاثنين، عن قصف جوي من قبل الطيران الأميركي والبريطاني استهدف محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر وصفته بالأمني قوله، إن القصف استهدف بغارتين مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى عن الغارات، أو حول ما خلفته من نتائج.

وبين الفينة والأخرى، تتعرض محافظة الحديدة لغارات أميركية بريطانية تستهدف مواقع للحوثيين، رداً على هجمات الجماعة التي تطال السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

والخميس الماضي، تبنت جماعة الحوثي تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث العسكري لجماعة الحوثية، يحيى سريع، بأن العملية الأولى استهدفت من سفينة (OLYMPIC SPIRIT) النفطية الأميركية في البحر الأحمر بـ11 صاروخاً باليستياً وطائرتين مسيرتين، مؤكداً أن السفينة أصيبت إصابة مباشرة وبالغة.

وأوضح البيان أن العملية الثانية تمت "بصاروخ مجنح"، واستهدفت سفينة (ST.JOHN) في المحيط الهندي، مضيفاً أن الإصابة كانت "مباشرة".